أمل حجازي تثير ضجة برأيها حول (نجاسة الكلب) و مخالفته للقرآن

كشفت المطربة المعتزلة أمل حجازي عن ضم كلب جديد لمنزلها، مؤكدة أنه ليس نجس.

و كتبت أمل حجازي عبر حسابها بموقع (فيسبوك): (حديث ان الكلب نجس هو مخالف للقرآن الكريم الكلب هو صديق وفي وحنون ولو كان نجس لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر لنا ان لا نأكل الخنزير لانه مضر بالصحة وهو ايضاً ليس نجساً فهو من مخلوقات الله ،والله لا يخلق شيئاً نجس فقط لحمه مضر بالصحة لانه يحتوي على جرثومة ممكن ان تهلك الانسان!).

وتابعت: (أما الكلب فذكره في سورة الكهف على انه كان صديق لاصحاب الكهف وذكر لنا ايضاً أن نأكل مما امسك (بفمه) فكيف له يكون نجساً !!هذا مخالف تماماً للقرآن !! وانا شخصياً ضد اي حديث يخالف كتاب الله هذا رأي اعجبكم ام لم يعجبكم ..المهم هذا صديقي الجديد 😌).

يشار إلى أن المطربة أمل حجازي طرحت آخر أغنياتها بعنوان (حجابك تاج) بمناسبة اليوم العالمي للحجاب الذي يحتفل به في الأول من فبراير/شباط كل عام. وكانت قد ارتدت الحجاب منذ أكثر من عامين، وتحديدا في 2017، معلنة اعتزالها نوعية الفن الذي كانت تقدمه من قبل، لتقدم أغاني دينية واجتماعية فقط.