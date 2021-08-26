أمل عرفة تنسحب من مسلسل (حارة القبة) و تعد بكشف السبب لاحقا

أعلنت النجمة السورية أمل عرفة في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع (فيسبوك) انسحابها من مسلسل (حارة القبة) لافتة إلى أنها ستقوم بتوضيح سبب انسحابها لاحقاً.وكانت عرفة انضمت مؤخراً لأسرة العمل لتؤدي دور (اخلاص) برفقة الفنان فراس ابراهيم.

وانضمت عرفة للفنانة سلافة معمار التي انسحبت في وقت سابق وفقاُ لتقارير إعلامية بعدما أدت في الجزأين الأول والثاني شخصية أم العز.كما أشارت وسائل إعلام إلى أن الفنانة رنا شميَس ستحل بديلة لمعمار في المسلسل.

يشار أن المسلسل الذي عرض الموسم الأول منه في رمضان الماضي والجزء الثاني سيعرض في رمضان 2022 من تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي ومن بطولة عباس النوري وخالد القيش وغيرهم.

من جهة أخرى، تلتقي الفنانة السورية أمل عرفة ومواطنتها كاريس بشار في مسلسل قصير يتألف من عشر حلقات ويجمع عدد كبير من الفنانين السوريين واللبنانيين والمصريين.

وذكرت وسائل إعلام إن العمل المرتقب يتم تصويره لصالح شركة مستحضرات طبية سويسرية ويدخل ضمن إطار الحملات التوعوية الخاصة بالمرأة، تحت اشراف المخرجة اللبنانية رندة العلم.

ويطرح المسلسل الجانب الطبي والاجتماعي لنساء يعانين من مشكلات صحية، على أن يبث كعرض أول بالتزامن على 12 قناة فضائية عربية ومنصة رقمية.