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أمل عرفة تنشر صورة من طفولتها و الجمهور في صدمة 2 من 2

نشرت الممثلة السورية أمل عرفة عبر حسابها على (إنستغرام) مؤخراً صورة قديمة بالأبيض والأسود من طفولتها.

وظهرت أمل في الصورة إلى جانب والدها الراحل وبدت ملامحها نسخة طبق الأصل عن تلك التي تتمتع بها في الوقت الحالي.

وحازت الصورة إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين. وركزت تعليقاتهم على عدم تغير ملامحها.

ومما كتبوا: (ملامحك موجوده من إنتي وصغيرة لحد هالوقت وهذا بدل ع إنك لسا زي ما انتي من جوه وبرا وما تغيرتي)، و(مو معقول أمل. نفس الملامح و النظرة ما تغيرتي... مبينة إنو إنتي)، و(أمل عرفة سبحان الله هي هي نفس الملامح ما تغير فيها ولاشيء).