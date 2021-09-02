أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري يثيران شائعات ارتباطهما في أحدث جلسة تصوير

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعة عودة الممثلة السورية أمل عرفة وطليقها النجم السوري عبدالمنعم عمايري إلى بعضهما البعض بعد مرور 8 سنوات على طلاقهما، وكانت أحدث جلسة تصوير لهما هي السبب في هذا.

شاركت الممثلة السورية أمل عرفة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" سلسلة صور تجمعها بعدالمنعم عمايري في أحدث جلسة تصوير، وبدا على الثنائي الانسجام والتناغم وكأن كيمياء الحب عادت إلى علاقتهما، وقد اختارا إطلالات سوداء اللون وكأنهم خرجا من مسلسل بوليسي.

وقد تألَّقت أمل عرفة مُرتدية جامبسوت أسود بأكمام من الشيفون الشفاف، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، واختارت مكياج من درجات البني والبرونزي، بينما تزيَّنت بأقراط مُرصًعة بالأحجار الكريمة الخضراء. بينما اختار عمايري التألق ببدلة سوداء أنيقة.

واتضح أن خبر عودتهما إلى بعضهما عارٍ عن الصحة، فهذه جلسة ترويجية بشأن ظهورهما في برنامج جديد يحمل اسم "بصراحة مع"، حيث ستعرض الحلقة يوم الأحد القادم على قناة MBC1.

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة نجمين لبعضهما البعض يلعب كل منهم دور مقدم البرنامج، ويجري بينهما حوارًا من القلب إلى القلب تحت إطار تبادل الخبرات الحياتية.

أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري في أجواء بحرية

شارك الشيف اللبناني دواش مجموعة فيديوهات للنجمين أثناء تواجدهما في مطعمه "المرشاق" المتواجد على شاطئ بحر بيروت عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، حيث جلس عبدالمنعم عمايري مقابلًا لأمل عرفة بينما استمتعا بالمأكولات البحرية برفقة ابنتيهما.

واختارت أمل عرفة إطلالة شبابية مؤلفة من كروب توب أبيض كاشفا جزء من بطنها ونسَّقته ببنطال جينز أزرق، واختار عمايري تشيرت أبيض أيضًا مُزيَّن برسوم عشوائية سوداء وبنطال جينز أسود اللون.