أميتاب باتشان يسدّد ديون المزارعين في منطقته ويدفع نصف مليون دولار!

أميتاب باتشان

تصدّر النجم المخضرم وفنان بوليوود الأول أميتاب باتشان عناوين الصحف الهندية لهذا اليوم، وذلك بعدما قدم يد العون للمزارعين في منطقته وسدد عنهم ديونهم التي باتت حملًا ثقيلًا في الآونة الأخيرة.

وقام الأسطورة صاحب الـ76 عامًا، بدفع ديون المزارعين والتي وصلت قيمتها لـنصف مليون دولار، وعلّق على الأمر قائلًا: "ممتن جدًا لأنني استطعت أن أزيح جزء كبير من الديون التي يعاني منها المزارعين هنا، وبدأت القصة عندما وصل عدد المزارعين المتضررين لأكثر من 1398 مزارع، والذين لديهم قروض بنكية ومشاكل في التسديد، وبعد أن تم تسديد المبلغ شعرت بسلام داخلي كبير".

من ناحية أخرى، أشارت التقارير إلى أن نجم بوليوود أميتاب باتشان قام أيضًا بمبادرة جميلة تجاه أبناء منطقته، حيث قام باختيار 70 مزارع بشكل شخصي للسفر إلى مومباي ليقوموا باستلام أوراقهم من البنك وتأكيد إلغاء الالتزام الذي كان يترتب عليهم من خلاله دفع المبالغ المالية المستحقة.