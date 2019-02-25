أميتاب باتشان يكشف لجمهوره عن إصابته بهذا المرض الخطير!

أميتاب باتشان

كشف أسطورة بوليوود النجم أميتاب باتشان لجمهوره بأنه تم تشخيص حالته الصحية مؤخرًا، واكتشف أنه مصاب بمرض الالتهاب الكبدي، ولكن مع ذلك فإنه لا يزال يعيش حياته بشكل طبيعي ولا يهتم للمرض بحسب ما قال.

وأعلن صاحب الـ76 عامًا عن هذا الأمر خلال حضوره لإحدى المناسبات الوطنية الخاصة بمكافحة أمراض التهاب الكبد في الهند، وعلّق على مرضه أمام الجميع قائلًا: "في حال كنت أنا مثالًا حيًا للمواطنين في بلدي للشخص المصاب بالتهاب الكبد والذي يعيش حياته بشكل طبيعي، فأنا مسرور جدًا لفعل ذلك".

باتشان أيضًا هو سفير منظمة الصحة العالمية في منطقة شمال شرق آسيا، ودائمًا ما يشدد على أن ظهوره ومشاركته في هذه المناسبات هي لزيادة الوعي عند الناس عن كيفية التعامل مع المرض سواء على الصعيد الجسدي أو النفسي، وشعاره هو القتال والصمود حتى النهاية.