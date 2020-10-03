أمير شاهين يدخل القفص الذهبي بعد 5 سنوات من وفاة خطيبته السابقة ميرنا المهندس..القصة كاملة!

عُقد أمس الجمعة حفل زواج الفنان المصري "آمير شاهين" من الممثلة "منة جاب الله" بحفل ضخم ضم عدد من مشاهير الوسط الفني من بينهم "عمرو دياب، تامر حسني، دينا الشربيني" وغيرهم.

زواج آمير جاء بعد إعلان خطوبته بحفل صغير منذ حوالي الشهر في قرية "هاسيندا" والتي تقع في الساحل الشمالي، وكان قد كشف لاحقاً أنه كان من المفترض أن يكون لقاء من أجل ترتيبات استعدادات الارتباط الرسمي، ففوجئ "بتلبيس" دبل على حد وصفه.

أما عن بداية الأمر فقد كان عن طريق صداقة قوية جمعت بين منة وشقيقة العريس الممثلة إلهام شاهين والتي بدورها كانت قد شجعت هذه العلاقة لتصل إلى الزواج بعد سنوات من إضراب شقيقها عن الزواج، وكانت قد صرحت منة أن إلهام ليست شقيقة آمير بل هي بمثابة والدة له كما عبرت عن حبها واحترامها لها.

علاقة منة وآمير بدأت بصداقة عن طريق المنتج أحمد عبد العاطي صديق الفنان الشاب المقرب، والتي تطورت لاحقاً لعلاقة حب وارتباط رسمي تكلل بالزواج.



لماذا تصدر آمير حديث الجمهور بعد إعلان زواجه؟

السبب هو علاقة الحب التي كانت تجمعه بالممثلة الراحلة "ميرنا المهندس" التي صارعت مع مرض السرطان من أجل حياتها إلا أنها خسرة أمامه منذ حوالي الـ 5 سنوات.

الثنائي واجهتمها الكثير من العراقيل التي منعت زواجهما، وعلى الرغم من ذلك لم يتخل أي منهما عن الآخر حتى حين مرضت الراحلة وقف آمير إلى جانبها وأعلن الحداد وأنه لن يتزوج من بعدها لأنها أول حب حقيقي كان في حياته، وعلى الرغم من محاولات الإرتباط إلا أنها كلها بائت بالفشل حتى تم الأمر أخيرا في سنة 2020 أي بعد 5 سنوات من رحيل ميرنا.

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