وصلة رقص لـ دينا تشعل بها حفل زواج أمير شاهين..وإنتقادات لاذعة بسبب جرأة ملابسها!

إحتفل شقيق الممثلة المصرية "إلهام شاهين" المدعو "أمير" بحفل زفافه من "منة جاب الله" بحفل حضره عدة وجوه من مشاهير مصر.

من بين الحضور كانت الراقصة المصرية "دينا" التي أدت وصلة رقص كجزء مخطط له من الحفل، ولاقت فيديوهاتها الراقصة إنتشار واسع بين رواد السوشال ميديا الذين أكدوا أنها لم تفقد لياقتها بعد كل هذه السنوات، فيما بالطبع إستنكر البعض فكرة وجود عرض راقص في الحفل إضافةً إلى إرتدائها بدلة رقص وصفها الجمهور بالجريئة جداً.

أيضاً تم تداول فيديوهات للثنائي عمرو دياب و دينا الشربيني، واختارت دينا فستان أزرق فاتح قصير وتسريحة شعر بسيطة، بينما أطل الهضبة ببدلة باللون الرمادي والتقط الثنائي الصور مع الحضور على أنغام آخر إصدارات دياب الفنية "أماكن السهر" والذي شاركت به دينا الشربيني كموديل بجانبه ضمن أجواء مليئة بالحب والرومانسية.

يذكر أن علاقة أمير ومنة كانت قد بدأت بصداقة قوية جمعتهما وذلك عن طريق المنتج أحمد عبد العاطي صديق الفنان الشاب المقرب. زوجة أمير كانت قد شاركت في العديد من الأعمال الفنية من بينها أول ثلاث أجزاء من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، وأيضاً مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2020 والذي كان من بطولة الفنانة ريهام حجاج، محمود حميدة وخالد النبوي، إضافةً إلى نخبة من الوجوه.

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