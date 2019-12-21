أمير كرارة يؤدي مناسك العمرة

حرص الفنان أمير كرارة على أداء مناسك العمرة، وذلك قبل أن يعود من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لاستئناف تصوير مسلسله الرمضاني (الاختيار).

ويعود أمير من السعودية للقاهرة لاستئناف تصوير مسلسله الجديد (الاختيار) المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020.

مسلسل (الإختيار) يستعرض قصة حياة الشهيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد في كمين مربع البرث، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. و المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.