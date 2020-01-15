أمير كرارة يتفادى موقفًا محرجًا من معجبة على الهواء.. ما علاقة فيلم "الممر"؟

تعرض الفنان المصري أمير كرارة، لموقف محرج على الهواء أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "مساء دي إم سي"، من معجبة تواصلت معه على الهاتف، بعد فوزها في إحدى المسابقات التي أطلقتها القناة بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيسها.

في البداية عبرت المعجبة عن فخرها بأمير كرارة واختياره لأدوار وطنية بعناية دخل من خلالها قلوب المشاهدين، مشيرة إلى أنها تحبه وتعشق أعماله الفنية.

وبسؤال المعجبة عن أكثر الأدوار التي تحبها لأمير، أجابت: "أحب أعمالًا كثيرة له، ولكن أقرب الأفلام لقلبي فيلم الممر"، علمًا بأن هذا العمل لم يكن من بطولة أمير كرارة، بل كان البطل فيه الفنان المصري أحمد عز.

وتدارك كراره الموقف بذكاء شديد، حتى لا يشعر المتصلة بالحرج، ورد قائلًا: كان نفسي أكون في الفيلم ده، ولكن ولا تزعلي نفسي اعتبريني كنت فيه".



ثم فاجأ أمير كرارة رامي رضوان مقدم البرنامج بطلب مغادرة الاستوديو على أن يعود سريعًا، وبسؤاله عن السبب، قال له: "ثانية واحدة هجيب حاجة بس وأرجع".

وبالفعل عاد الفنان المصري سريعًا، وأحضر معه بوكيه ورد كبير، مهنئًا مقدمي البرنامج والقناة بمرور 3 سنوات على تأسيس الفضائية المصرية.

وكشف أمير عن عدم مشاهدته التلفزيون إطلاقًا، مشيرًا إلى أنها ليست من هواياته، كما أنه لا يشاهد أعماله الفنية.

وروى موقفًا طريفًا بخصوص فيلمه "حرب كرموز" الذي حقق نجاحًا ساحقًا أثناء عرضه في السينما، قائلًا: "شاهدت الفيلم في العرض الخاص ولكن لم أكن في كامل تركيزي بسبب الزحام".

واستطرد: "ثاني مرة أشاهد فيه الفيلم أثناء عودتي على متن طائرة قادمًا من الطائرات، فوجدته عملًا رائعًا، وكنت فخورًا بنفسي، حينها اتصلت بمخرج الفيلم بيتر ميمي وقلت له: (تصدق الفيلم حلو أوي يا بيتر أنا لسة واخد بالي)".

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة في السينما فيلم "كازابلانكا"، وفي التلفزيون قدم الجزء الثالث من مسلسل "كلبش".

ويواصل الفنان المصري خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "الاختيار" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وسيظهر خلاله بـ"لوك" مختلف، حيث قام بحلق شاربه الذي اشتهر به في سلسلة "كلبش".

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