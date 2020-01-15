فضيحة طليق هيفاء وهبي رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تُثير ضجة واسعة.. فيديو صادم!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بخبر فضيحة رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة".

وفي التفاصيل، تسربت فيديوهات لرجل الأعمال وهو يتحدث مكالمة فيديو مع إحدى الفتيات في وضع مشبوه غريبة وخادش للحياء. فيما أكد البعض عن وجود فيديوهات أخرى توصف بـ "الفضيحة لرجل الأعمال الشهير أبو هشيمه.

وكشف أبو هشيمة بالفيديو أنه كان على علاقة مع عدد كبير من الممثلات، وأنه من غير الممكن أن يستمر بعلاقة مع أي فنانة لأنهن "وحشين" على حد وصفه.

وعلى صعيد متصل، أفادت الجهات الرسمية في مصر عن إلقاء القبض على مجموعة كانت تخطط لسرقة هاتف أحمد بهدف تزوير فيديوهات وصور وابتزازه لاحقاً، العصابة المكونة من رجلين وإمرأة تمكنت من سرقة هاتف شقيقته بعد عدم قدرتهم على سرق هاتفه.

فيما شكك الجمهور بصحة هذه الأخبار حول أن الفيديوهات مفبركة بهدف الابتزاز، لأن أبو هشيمة ظهر في الفيديو ولا مجال للتزوير أو التلاعب به ضمن حملة انتقادات واسعة لتصرفاته وتصريحاته حول النجمات.

يذكر ان احمد كان متزوج من الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" مدة 6 سنوات، وبعد حدوث الطلاق أكدت هيفاء على ندمها من الزواج من أحمد مشيرة أنه عندما تزوجته كان أحمد رجلاً عادياً، وبعد الطلاق زادت شهرته واصبح معروفاً.

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