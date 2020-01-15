وفاة نجم مسلسل العشق الممنوع تصدم الجمهور وزملائه في العمل!

أعلنت الصحف التركية أمس عن وفاة الممثل "رجب أكتو" نجم المسلسل التركي الأكثر شهرة في تركيا والعالم العربي "العشق الممنوع".

الفنان الراحل والذي وافته المنية بعمر الـ 65، جسد شخصية "حلمي أونال" الذي كان العدو الأول للسيدة فيروز وعائلة زياكين التي على رأسها عدنان، إلا أنه خارج التصوير كانت تربطه علاقة طيبة مع جميع الكاست.

أما عن سبب الوفاة فيعود إلى معاناته مع مرض الإنسداد المعوي الذي أصابه في بدايات السنة الماضية وكان يتردد للمستشفى من أجل العلاج.

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يذكر أن الراحل شارك بعدة مسلسلات منها "وادي الذئاب، الفراشات الزرقاء"، وبجانب موهبته في التمثيل أسس فرقة بوب موسيقية صغيرة في مرحلة شبابه وفاز بجائزتين في مسابقة أنطاليا للأغنية، ومن بعد ذلك أسس شركة إنتاج موسيقية خاصة فيه.

وشاركت بيرين سات بدورها صورة للراحل عبر حسابها الشخصي في إنستغرام وعبرت عن حزنها على وفاته، إضافة إلى أصدقائه وزملائه الذين صدموا بخبر وفاته.

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