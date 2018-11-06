أمير كرارة ضيف وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف"

حل الفنّان المصري أمير كرارة ضيفًا مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" الذي يُعرض كل مساء إثنين على شاشة "إم بي سي"، وكشف باشا مصر عن الكثير من تفاصيل حياته الشخصية خلف الكواليس وبعيدًا عن الوسط الفنّي.

وكان كرارة قد اعترف بأن بعض التصرّفات التي يقوم بها تستفز زوجته بشدّة، ومنها أنه يفضّل النوم في غرفة مضاءة بينما هي تحب أن يكون مكان النوم معتم ومظلم تمامًا، وأضاف بأنها تعاني منه أيضًا بسبب شخيره المتكرر أثناء نومه.

وأوضح باشا مصر أن سبب خوفه من الظلام والنوم في غرفة مضاءة يعود إلى موقف تعرّض له في طفولته، حيث كان نائمًا واستيقظ وقتها ليجد أن التيار الكهربائي منقطع، فأصابه الخوف الشديد لظنه أنه فقد بصره، ومنذ ذلك الوقت لا يحب النوم في غرفة دامسة الظلام.

وفي ظل هذه التصريحات المخيفة، أظهر كرارة جانبًا آخر من شخصيته الطريفة، وأشعل الأجواء في الحلقة عندما بدأ الرقص بمهارة عالية على الطريقة الصعيدية باستعمال العصا، وأكّد بعدما انتهى أنه يحب الصعايدة وينتظر فرصة للعمل في مسلسل صعيدي حيث أنه لم يسبق له ذلك.

وفي سياق آخر، يستعد أمير كرارة لبدء تصوير مشاهد فيلمه الجديد "كازابلانكا"، وهو من بطولة غادة عادل وعمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز، ومن تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج وليد منصور ويوسف الطاهر.