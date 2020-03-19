أمينة تستعد لطرح (ادعيلي يامّا) و تعد بـ(شيء مختلف)

انتهت المطرب أمينة من تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان (ادعيلي يامّا)؛ إذ عقدت جلسات عمل مع الشاعر مصطفى حسن والملحن محمد عبد المنعم والموزع خالد نبيل؛ للانتهاء منها وطرحها هذه الأيام بمناسبة عيد الأم.

وقالت أمينة: (قمنا بتسجيل الأغنية بستوديو صوت الحب مع مهندس الصوت خالد رؤوف، في الوقت نفسه فكرنا أن نقوم بعمل كليب لها مختلف عما يتم عرضه في هذه المناسبات، واتفقت ومدير أعمالي سامح علي والمونتير تامر سليم على تقديم فكرة مختلفة بالتعاون مع عدد من النجوم وسيكون الكليب مفاجأة للجميع، وواثقة أن كل من سيسمع كلمات ولحن الأغنية سيعجب بها وقريبا سيتم طرحه على قناة يوتيوب الخاصة بي وعدد من القنوات والإذاعات)، حسب موقع مصراوي.