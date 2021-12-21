أمينة خليل ترد على منتقدي لغتها الإنجليزية.. "انولدت بأمريكا"!

تعرَّضت الفنانة المصرية أمينة خليل لموجة من الانتقادات عقب ظهورها في برنامج ABtalks مع الإعلامي الكويتي أنس بوخش، وذلك بسبب استخدامها اللغة الإنجليزية بكثرة عوضًا عن استخدام العربية.

وقررت أمينة خليل الرد على الانتقادات التي تعرَّضت لها خلال لقاء لها في برنامج ET بالعربي، وأوضحت أنها تحدثها بالإنجليزية يعود إلى طبيعة نشأتها، فقد ولدت في أمريكا ونشأت هناك؛ لذلك أول لغة استخدمتها وهي طفلة هي الإنجليزية، لذا تستطيع التعبير عن نفسها بتلك اللغة بشكل أفضل.

وقالت: "أنا واحدة مولودة برا، مولودة في أمريكا، وبتكلم عربي وإنجليزي، ولكن أول لغة اتكلمتها كانت إنجليزي".

وتابعت: "كل واحد وشخصيته وكل واحد وحياته، وكل واحد نشأ في بيئة مختلفة، ما تجوش تحكموا عليا علشان أنا بتكلم إنجليزي يا جماعة عادي، ساعات بيبقى أسهل إننا بعبر عن نفسي بالإنجليزي، وساعات بيبقى فيه حاجات لازم تتقال بالعربي كما هي".

وعلى الصعيد الفني، كشفت أمينة عن مشاركتها في المسلسل "هجمة مرتدة 2" الذي سيخوض السباق الرمضاني 2022، وهو من بطولة الفنان أمير كرارة، وقالت: عندنا مسلسل إن شاء الله في رمضان مع الفنان العظيم صديقي أمير كرارة، وإخراج أحمد نادر جلال".

