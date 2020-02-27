أمينة خليل تطل على جمهورها بـ(اتجاه عكسي) في رمضان

بدأت النجمة أمينة خليل تصوير أولى مشاهدها في مسلسل (اتجاه عكسي) المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تدور أحداث العمل فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم وتخرجها مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي وعدد آخر من الفنانين الشباب ومقرر البدء في تصوير أول مشاهده الأسبوع المقبل، حسب موقع اليوم السابع.

وانتهت أمينة خليل مؤخراً من تصوير 3 أفلام جديدة دفعة واحدة وهم (صاحب المقام) مع يسرا، آسر ياسين وعدد من ضيوف الشرف وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، و(توأم روحي) مع حسن الرداد وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوي وتأليف أماني السويسي وعثمان أبو لبن، و(حظر تجول) مع إلهام شاهين وأحمد مجدي وأحمد حاتم وتأليف وإخراج أمير رمسيس.