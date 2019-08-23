أمينة خليل تعلن خطبتها و تتحفظ على التفاصيل

صرحت النجمة أمينة خليل أنها بصدد إعلان خطبتها خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك فى حوار لها مع إحدى المجلات العربية، ولكن حرصت امينة، على عدم الرد أو التوضيح عن أي شئ يخص هذا الأمر، ولكن من المنتظر أن توضح تفاصيل كثيرة حول خطبتها في العدد القادم من المجلة.

وكانت أمينة قد انضمت لأسرة فيلم (لص بغداد) الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، ومن المقرر طرحه في صيف 2019، حيث تقدّم مشاهد أكشن وإثارة بشكل مختلف.

فيلم (لص بغداد) من بطولة، محمد إمام، ياسمين رئيس،وأمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة (سينرجي) لمالكها المنتج تامر مرسي.