أمينة خليل بالعباءة و الحجاب: دور جديد أم عمرة؟!

أمينة خليل

بدو أن الممثلة أمينة خليل ستتواجد خلال الأيام المقبلة في المملكة العربية السعودية. و شاركت أمينة جمهورها بصورة جديدة لها نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على (إنستغرام) ظهرت فيها ترتدي الحجاب، وكتبت أنها في رحلة خاصة وقريبة إلى قلبها.

وبعدما انتشرت الصورة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، توقع جمهورها أنها سافرت إلى المملكة العربية السعودية لذا تظهر بعباءة وحجاب أسود، حسب موقع في الفن.

على جانب آخر، كشفت أمينة في لقاء مع برنامج (MBC Trending)، عن موعد عرض أحدث أفلامها (122) و (الكنز2)، وقالت إنه تقرر عرضهما في موسم إجازة نصف العام، مشيرة إلى أنها لا تتدخل في قرارات الشركة المنتجة لتحديد موعد عرض الفيلم أو تأجيله.