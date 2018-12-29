أمينة خليل تتلقى هدية غير متوقعة من (سيكريت سانتا)...تعرف عليها

أمينة خليل تتلقى هدية غير متوقعة من (سيكريت سانتا)

أصبح (سيكرت سانتا) من أهم مظاهر الاحتفال بيوم (الكريسماس)، فهو الذي يقوم بإحضار الهدايا والحلوى.

الفنانة أمينة خليل، تلقت هذا العام هدية من (سيكريت سانتا)، لتقوم فور تلقيها الهدية بنشر صورة عبر (انستجرام)، حيث تلقت شيكا باسمها بالتبرع لإحدى الجمعيات الخاصة بحماية الحيوانات، بجانب بعض الهدايا الأخرى، حيث تعرف أمينة بحبها للحيوانات.

وقالت أمينة : (سيكرت سانتا بتاعي اللي انا ماعرفش هو مين .. بدل مايشتريلي هدية .. تبرع لمؤسسة لحماية الحيوان بمبلغ مالي بإسمي .. أشكره جدا وأنا سعيدة جدا)، حسب اليوم السابع.