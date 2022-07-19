أمين يفاجئ الدكتورة خلود بفيلا في الأردن كهدية.. شاهد الفيديو!

توجَّهت مشهور السوشال ميديا الكويتية، الدكتورة خلود ، وزوجها أمين وأطفالهم الأربعة إلى الأردن؛ لقضاء إجازتهم الصيفية، بعدما استمتعوا بالأجواء الساحالية في أنطاليا.

لحظة استقبال الدكتورة خلود في مطار الأردن

ووثقت الدكتورة خلود مسار رحلتهم من أنطاليا إلى الأردن بحذافرها، ابتداءً من لحظة ركوبهم الطيارة وانتهاءً بهدية فاخرة أهداها إياها أمين لم تكن تتوقعها.

وأعربت خلود عن سعادتها لحظة وصولها إلى مطار الأردن، إذ استقبلت بحفاوة كبيرة من عائلة أمين وسط تصفيق المتواجدين، وغناء الفرقة الفلكلورية الأغاني الأردنية الشعبية، كما رقص مشهور السوشال ميديا الأردني يحيى الزعبي مع ابن خلود، "خالد"، الذي حاول تقليد حركاته.

أمين يهدي الدكتورة خلود فيلا في دابوق

وفاجأ أمين زوجته بتقديم هدية لم تكن تتخيلها، إذ صدمها حينما توجها لزيارة الفيلا التي ابتاعها لها في مدينة دبوق بعمان الغربية، حيث تزَّين المدخل بأقواس خضراء مُزيَّنة بالورود وباقات عباد الشمس، وصورة عائلية تجمعهم.

ولدى دخولهما العقار الفاخر، المكوَّن من عدة طوابق، نلاحظ الديكورات الكلاسيكية الأنيقة، والأثاث الراقي، والمنظر المبهر الذي يطل عليه المنزل، إذ يمكننا سماع خلود تقول لأمين: "إذا كانت هذه إطلالة المطبخ، كل يوم أعملك منسف".

واستعرضت خلود غرف أطفالها الأنيقة، وغرفتها التي تزيَّنت بتمثال إنارة على شكل مجسم رجل ممسكًا بثلاث كرات مضيئة.

وأوضح أمين أن هذه الفيلا ليست الوحيدة التي ابتاعها، بل اشترى أيضًا فيلتين أخرتين، مُشيرًا أن هذا واحد بالمائة مما قدمته له.









خلود ترحب بمشاهير السوشال ميديا في فيلتها

وأقامت خلود حفلًا بسيطًا في فيلتها الجديدة بحضور مجموعة من مشاهير السوشال ميديا من بينهم الفنانة الفلسطينية نويل خرمان، المطرب الأردني نجم السلمان، وغيرهم.

أمين يهدي الدكتورة خلود سيارة رولز رايس 2023

وفي وقت سابق، قدم أمين هدية سيارة لزوجته من نوع "رولز رايس" زرقاء إصدار 2023، يقدر سعرها بمليون دولار أمريكي، وقد صممت خصيصًا لها وتحمل اسمها "الدكتورة خلود".

وشاركت خلود لقطات للسيارة وفيديوهات أثناء توقعيها العقد، وعلَّقت: "الحمدالله يا رب أحلى مكافأة ما قصرت، والله أكثر انسان وقف معاي بكل شي والوحيد الي عارف شنو مريت فيه وحاسس فيني".

وكشف أمين أن خلود أول شخص يستلم هذه السيارة ويقود هذا اللون في الكويت.