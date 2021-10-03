الدكتورة خلود تشبِّه زوجها بتامر حسني.. والمتابعون "ما في شبه"!

ترى الفاشونيستا الكويتية الدكتورة خلود أن زوجها الموديل الأردني أمين الغباشي يشبه لحد كبير النجم المصري تامر حسني.

شاركت الدكتورة خلود صورة حديثة لزوجها أمين الغباشي عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" وأرفقتها بتعليق: "يُشبه الفنان تامر حسني، وإلا ماذا سوف تقولون؟".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لرأيها وبين من لا يرى أي شبه يجمع أمين وتامر حسني، فكتبت إحداهن: " انا اشوفه احلى من تامر حسنى"، وعلَّقت أخرى: "يشبه كل شي ‏الا تامر حسني".

وكتب أحدهم منتقدًا: "مفروض تشووووفينه اجمل واحد مو تشبهينه ب الناس".

من جهة أخرى، رأى البعض أن الإثنين يشبهان بعضهما بشكل وموديل اللحية فحسب، بينما اعتقد آخرون أنها محاولة لزيادة التفاعل على حسابها.

وفي وقت سابق، احتفلت خلود باليوم الوطني السعودي واستعرضت إطلالتها بالزي العسيري، واعتمدت مكياج ملفت حيث رسمت أشبه ما يكون بالوجه على منطقة الذقن؛ وهو ما أثار موجة من الانتقادات خاة أن السعوديات لا يضعن وشم على وجوههن.