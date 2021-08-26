الدكتورة خلود في ورطة بعد تحدثها عن مناطق حساسة في جسدها!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للفاشنيستا الدكتورة خلود والذي كانت قد شاركته عبر حسابها في سناب شات حيث يتابعها الملايين.

الدكتورة خلود في الفيديو ظهرت وهي تتحدث عن العمليات التي خضعت لها خلال الفترة السابقة، وتابعت حديثها بتصريح مثير للجدل ولا داعي له بحسب أراء الجمهور والذي جاء فيه تحديداً "أنا أستحي أقول شو سويت عمليات خاصةً إنها بجسمي مع انه في بنات كثير يشرحن ويقولن بس أنا لأ استحي"..

الجمهور بدوره ربط الأمر بشكل مباشر بعمليات المؤخرة والمنطقة المحيطة لأن الفاشنيستا سبق وتحدثت عن عملية أنفها وغيرها من الأمور، وأثار تصريح الدكتورة خلود سخرية الجمهور بعدة تعليقات كان منها "طيب دامها تستتحي ليش تنشر انها راح تعمل عمليه".. وتابع آخر "يا عيني ما استحت يوم قالت بواسيرررر وتستحي تقول شفط ونحت عموما ربنا يسلمها لي اطفالها".. وجاء في تعليق أحدهم "تستحي تقول... بس مستقبلاً نشوف رح تستحي تعرضها أو لا".

الدكتورة خلود والتجميل!

وكانت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود والتي هي أم لأربع أطفال قد خضعت منذ أشهر لعملية تجميل الأنف والتي أوعزت سببها إلى إعوجاج داخل الأنف كانت قد كشفته عندما أجرت فصح الكورونا، وكان الظهور الأول لها بعد عملية تجميل الأنف يوم عيد ميلادها ونالت الصُور والفيديوهات إنتشار كبير ضمن تعليقات كان منها: "عاملة تجميل أنف وشد لمنطقة العين".

وأجابت الدكتورة خلود وقتها أيضاً حول تساؤلات الجمهور عن سبب تغطية أُذنيها بالشاش الطبي، وعلقت"اضطروا ياخذون غضروف من أذني ووضعوا في أنفي"، وهو ما يبدو منطقياً نتيجة حجم أنفها الصغير. إلا أن الجمهور شكك أنها خضعت لعمليات تجميل أخرى من بينها عملية خاصة بحجم الأُذن، لكن خلود ضربت بهذه الأخبار عرض الحائط بعد أن شاركت فيديو تكشف فيه أن إحدى أُذنيها سليمة.

عائلة الدكتورة خلود !

يشار إلى أن خلود متزوجة من شاب أردني يدعى أمين غباشي منذ عام 2016، وأنجبت منه ثلاث بنات وصبي، حيث رُزقت بطفلتها الأولى عام 2017 وأطلقت عليها اسم خلود، ثم عادت ورزقت في شهر فبراير الماضي من عام 2019 بثلاثة توائم (صبي وفتاتان)، أطلقت عليهم أسماء خالد، ليليان وليان.

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