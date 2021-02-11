أنباء تؤكد اعتزال يحيى الفخراني و فنان كبير يحسم الجدل

أثار حساب مزيف، عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، غضب الكثير من محبي النجم القدير يحيى الفخراني بعد تداول تغريدة منسوبة لحساب يحمل اسمه.



وجاء في التغريدة: (صباح الخير.. أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي)، وهو ما أصاب الجمهور بخيبة أمل، وأثارت التدوينة حالة من البلبلة.

من جهته، كشف النجم نبيل الحلفاوي زيف الحساب قائلا:(طبعًا حساب مزور كالعادة..يحيى ما لوش أكاونت أصلا على تويتر).

يشار إلى أن النجم يحيى الفخرانى يخوض مسلسل (نجيب زاهي ذركش)، وأوشك نجوم العمل على الانتهاء من التصوير، حيث صور 80% من الأحداث، ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج لتسليم الحلقات الأولى من العمل للجهة المنتجة استعداداً للعرض في شهر رمضان.

مسلسل (نجيب زاهي ذركش) من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين جاري التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي.