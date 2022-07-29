أنباء تؤكد وفاة الفنانة آثار الحكيم بفيروس كورونا

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، أكدت وفاة الفنانة القديرة آثار الحكيم متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا.

بدوره حسم الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ما تردد حول وفاة الفنانة وأكد أن ما يتم تداوله حول وفاة آثار الحكيم مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: (آثار الحكيم متواجدة حاليا في الساحل الشمالي وصحتها زي الفل).

وكانت الفنانة آثار الحكيم، علقت في وقت سابق حول اعتزالها التمثيل بشكل نهائي، مشددة على أن السبب في اتخاذها هذا القرار ليس فنيا على الإطلاق.

يُذكر أن لآثار الحكيم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، نذكر منها: النمر والأنثى، طائر على الطريق، الحب فوق هضبة الهرم، بطل من ورق، زيزينيا، ليالي الحلمية، الفرار من الحب، فريسكا وغيرها.