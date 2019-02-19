أنباء تؤكد زواج أنغام من الموزع أحمد ابراهيم و زوجة الأخير منهارة!

النجمة أنغام

قال مصدر فني أن النجمة أنغام تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي تعاون معها في ألبومها الأخير، والذي يحمل عنوان (حالة خاصة جدا)، حيث وزع لها 6 أغان في هذا الألبوم، والمقرر طرحه بعد أيام قليلة .

وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل في باريس يوم 19 يناير/كانون الأول فى نفس يوم عيد ميلادها، و وفقا لموقع اليوم السابع أن زوجة الموزع أحمد إبراهيم (ياسمين عيسى) فى حالة انهيار شديد الآن بعد علمها بهذه الزيجة، والتى دخلت على إثرها المستشفى. وتواصل (اليوم السابع) مع النجمة أنغام ولكنها لم ترد، وفي انتظار تأكيدها أو نفيها هذا الخبر.

جاء هذا بالتزامن مع ما أعلنه الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث كتب: (استمتعت جدا بالتجربة خصوصا تسجيلي صوتك لكل أغاني الألبوم، مبروك أنغام أقرب شغل لقلبي خلال مشوار 17 سنة).