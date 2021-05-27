أنباء عن حبس هند القحطاني بتهمة استغلال أبنائها.. والأخيرة: مساكين

انتشرت العديد من الأخبار في الساعات الماضية عن سجن سنابية شهيرة في منطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا بتهمة استغلال أبنائها من أجل تحقيق مشاهدات عالية عبر سناب شات للحصول على الأموال.

وكشف نجم السوشال ميديا ريان جيلر عبر حسابه الخاص في سناب شات أن السنابية المقصودة هي السعودية هند القحطاني، ونشر جيلر صورة من تقرير أحد سجون كاليفورنيا يشير إلى ان القحطاني ما زالت تخضع للتحقيق ولم تتعرض للسحن بعد وكت معلقًا على التقرير: "هند القحطاني على ذمة التحقيق في سان دييغو بتهمة استغلال أطفالها.. دعواتكم الله يفك عوقها.. ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف ولا يوجد تهمة إلى حد الآن.. وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا".

وانتشرت العديد من التعليقات حول الأمر من قبل الجمهور والتي انقسمت ما بين المرحب بهذا القرار مؤكدين أن القحطاني بالفعل تستغل أبنائها وخاصة ابننها المراهقة لرفه المشاهدات، وما بين الرافض لفكرة حبسها مهما كانت تصرفاتها، وما بين المكذب لتصريح ريان.

وجاء في التعليقات: "كلامه مش صحيح مافي موقع في امريكا كلها بطلعلك شو عندك قضايا ممكن يكون هذا الريبورت لمخالفة مرورية والامريكان ما بقدرو يحققو بدون دليل قطعي او شكوى رسمية".

وفي تعليق آخر: "عمرها مااستغلتهم الاستغلال عندنا يخلون بناتهم يرقصون كانهم رقاصات اما هند والحق يقال اكثر ام فالسوشل ميديا تتعب مع اطفالها (حطو خط تحت فالسوشل ميديا لحد يدرعم).

وقالت أحدى المتابعات: "فعلا هي كانت تستغل اطفالها بشكل مو معقول .. ودايم تخلي جوالها مع بنتها حتى لما تطلع تستانس مع صحباتها .. عساها تنقلع العايبه".

وبهذا الخصوص نشرت أحدى الحسابات في تويتر محادثة بين هند وصديقتها تنفي فيها الأخيرة جميع الأخبار المنتشرة عن حبسها مؤكدة أنه هناك من يبحث عن الشهرة وجمع متابعين على حسابها، من خلال نشر الأخبار الكاذبة عنها ولفت الانتباه.

وجاء في رد هند على صديقتها في المحادثة: "مساكين أفلسوا.. يبغون يترزقون وتزيد مشاهداتهم على حساب أخبار كاذبة"، والرغم من نفس القحطاني للخبر إلا أن اسمها تصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر.