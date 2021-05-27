نيللي بأجدد ظهور لها بعد غياب!

نشرت الإعلامية المصرية "بوسي شلبي" مجموعة من الصور تجمعها بالفنانة القديرة "نيللي" بمناسبة خاصة تجمعهم عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وتألقت "نيللي" بفستان أسود يصل للركبة منقط بالفضي، وكما يبدو أن نيللي تتبع اجراءات الوقاية الصحية المتبعة للحماية من فيروس كورونا، فقد خلت الكمامة ووضعتها بيدها من أجل التقاط الصور.

أما عن إطلالة "بوسي شلبي" فقد كانت إطلالة "كاجول" فقد ارتدت بنطال زيتي على قميص أبيض مزين باللون الذهبي، وهي الآخرى لم تنسى قناع الوجه " face shield" التي تخلت عنه أيضًا من أجل التقاط الصور.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الصور، وجاءت التعليقات كالتالي:"اعشقها نيللي جميلة الجميلات ملكة الفوازير والافلام المميزة"، " اميرة الفوازير وملكه الشاشة ربنا يسعدكم ويحفظكم ويحرسكم ويخليكم لبعض"، " نيلي... اقنعيها ترجعلنا بقي وحشتناااااااااا".

نيللي في سطور

وكان آخر عمل لـ "نيللي" هو مسلسل "قصاقيص ورق" عرض في 2005، وهي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية من أصول أرمينية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1949. بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها في العديد من الأفلام وذلك خلال حقبة خمسينات القرن العشرين، منها (الحرمان، عصافير الجنة، حتى نلتقي، رحمة من السماء).

واستمرت في التمثيل حتى نالت دور البطولة في فيلم (المراهقة الصغيرة) في عام 1966، ومن أفلامها التي شاركت فيها بعد ذلك (بيت الطالبات، أجازة صيف، دلع البنات، مذكرات الآنسة منال، طائر الليل الحزين، الغول). باﻹضافة إلى نشاطها السينمائي، نالت جماهيرية تليفزيونية واسعة من خلال برامج الفوازير التي قامت ببطولتها لسنوات طوال، منها (صندوق الدنيا، عالم ورق، الخاطبة، عروستي).



الإعلامية بوسي شلبي في سطور

أما عن بوسي، فهي مذيعة ومقدمة برامج مصرية. تعد من أوائل المذيعات اللاتي عملن بالفضائيات، بدأت العمل الإعلامي من خلال الصحافة المكتوبة في مجلة (سيداتي سادتي) ثم عرضت عليها رئيسة التحرير (هالة سرحان) العمل في شبكة راديو وتلفزيون العرب التي أسسها (صالح كامل) في عام 1993 ، وكانت تبث من العاصمة الأيطالية روما، فقبلت العرض وسافرت إلى إيطاليا وعملت في قناة إيه آر تي أفلام أو ART4، قدمت خلالها العديد من البرامج من سنة 1993 وحتى عام 2011.

وفي صيف 2011 انتقلت إلى الاعلام المصرى الخاص من خلال شبكة تليفزيون النهار مع برنامجها (أحلى النجوم ) و(النهارده عيدك). حصلت على جائزة من مهرجان القاهرة للإعلام عن برنامج (خمسة أوسكار )كما حصلت على العديد من شهادات التقدير من مجلة DJ ومن جمهور نادي الطيران المصري. وهي أرملة الممثل (محمود عبدالعزيز).