نجم مسلسل "منزلي" مهدد بالحبس بعد اتهامه بالاعتداء على زميلته

The is the one DEK Family photo I have been waiting for!!! ❤🏡❤



**Mehdi Usta is missing :(#DoğduğunEvKaderindir #DemetÖzdemir #IbrahimÇelikkol #NazGoktan #SenanKara #HelinKandemir #HulyaDuyar #ZuhalGencererKaya #ElifSönmez #FatihKoyunoğlu pic.twitter.com/MoEkZ7NOPH