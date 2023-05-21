أنجلينا جولي تطلق علامة أزياء خاصة بها.. والأقمشة القديمة تميّزها

كشفت النجمة العالمية "انجلينا جولي" عن نيتها الإعلان عن مشروع جديد واطلاق علامتها التجاريّة الخاصة بها وذلك للملابس والازياء والتي ستكون تحت اسم "Atelier Jolie".

أنجلينا جولي تطلق علامة الازياء الخاصة بها



نشرت النجمة الهوليوودية "انجلينا جولي" في مفاجأة سعيدة للجمهور منشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" اعلان اكّدت فيه عن دخولها عالم الموضة من خلال اطلاق علامتها التجاريةالتي قررت من خلالها الاستفادة من الملابس القديمة.



وقالت انجلينا في الإعلان: "أبدأ بمشروعي الجديد الذي يتعلق بالموضة وستكون مجموعة تسمح للجميع بالإبداع حيث سيكون مكان يتعاون فيه جميع المبدعون، والحرفيين والماهرين الذين تعاملت معهم من جميع انحاء العالم".

علامة أزياء أنجلينا جولي تتميّز بالأقمشة القديمة



وأكّدت أنجلينا جولي عبر المنشور رغبتها الشديدة بالاستفادة من الأقمشة القديمة والملابس غير المستخدمة كعلامة مميزة في هذا المجال، فقالت جولي حول ذلك: "أرغب بالفعل الاستفادة من المواد القديمة عالية الجودة والأقمشة غير المستخدمة المتوفرة وأن أكون جزء من حركة تشجّع على التعبير عن الذات".



كما كشفت أنجلينا عن وجود طابع ديموقراطي في صناعة الأزياء حيث سيسمح للعملاء التواصل مع مجموعة المصممين وسيكون هناك مورد شامل عبر الانترنت يهدف إلى العثور على صانعي الملابس والمحاولة من الإستفادة من الملابس القديمة لديهم.

ومن المتوقع أن تقدم جولي خطًا مختلفًا وجديدًا في هذا المجال لا سيما أنها تحرص على التميز باستمرار.