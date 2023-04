أنجلينا جولي وهالي بيري تجتمعان للمرة الأولى في فيلم جديد.. إليك التفاصيل

تمكنت شركة الإنتاج "وونر بروس" السينمائية أن تجمع كل من النجمة العالمية انجلينا جولي والنجمة هالي بيري في فيلم جديد، وهو الخبر الذي أثار حماسة الجمهور.

تفاصيل العمل السينمائي الذي يجمع أنجلينا جولي وهالي بيري

كشفت العديد من المصادر الإعلامية بان الفيلم الذي من المقرر البدء بالعمل عليه سيجمع كل من النجمة "انجلينا جولي" و"هالي بيري" لأول مرة على الشاشة السينمائية معاً، وسيحمل الفيلم اسم Maude v Maude.

وتدور أحداث الفيلم المرتقب في اطار من الإثارة والتشويق حيث سيكون على خطى سلسلة أفلام "جيمس بوند" وغيرها من أفلام الاكشن والاثارة.

ولم تكشف المصادر أي تفاصيل اخرى حول الفيلم المنتظر سواء أكان من ناحية السيناريو والقصة أو تاريخ طرحه في دور السينما، ولكن كشفت فقط نوعيته وأسماء الأبطال.

أعمال أنجلينا جولي وهالي بيري

وعلى صعيد أخر تستعد النجمة العالمية "انجلينا جولي" في الوقت الحالي لتأديّة دور البطولة في فيلم السيرة الذاتية لـ "ماريا كالاس" مغنية الأوبرا العالمية الشهيرة.

أما النجمة العالمية هالي بيري فهي مشغولة في هذا الوقت بتصوير فيلم Lionsgate pic Never Let Go والذي سيعرض على منصة نيتفليكس العالمية قريباً.

واشتُهرت جولي وبيري بأداء الكثير من أدوار الاثارة والتشويق في العديد من أفلامهما الناجحة، حيث أن انجلينا جولي اشتُهرت في فيلم Wanted، أما هالي بيري فقد نجحت في تقديم دور الاثارة والتشويق في فيلم X-men والعديد من الأفلام الأخرى.