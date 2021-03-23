أنجيلا بشارة: أنا مع الإنجاب دون زواج.. وعاشرت وائل كفوري سنة كاملة قبل الزفاف

حلت السيدة اللبنانية أنجيلا بشارة والتي كانت الزوجة السابقة للفنان اللبناني وائل كفوري ضيفة عبر البرنامج الحواري الذي عٌرض عبر قناة الجديدة.

وتحدثت أنجيلا في البداية عن نشأتها التي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية لعمر الـ 10 حتى عادت إلى بلدها الأم لبنان وأكملت دراستها الثانوية والجامعية ومن بعدها إلى مؤسسة الزواج التي أثمر عنها طفلتان.

كما تحدثت أنجيلا عن الطلاق وصعوبته لأنه عليها أن تلعب دورين في المنزل لطفلتيها، إلا أنها تشعر بالقوة بسبب ما تقدمه لابنتيها والذي ينعكس على طريقة معاملتهما لها.

أما عن علاقتها بـ وائل أثناء الزواج، فأكدت أنه كان هنالك غيرة متبادلة بينهما وهو أمر طبيعي إلا أن الزواج يصل للنهاية عندما يلغي أحد الطرفين الأخر وهو ما حدث معها.

أم البنات تحدثت أيضاً عن مواهب ابنتيها والتي هي الغناء للكبرى التي تدعى ميشيل والتمثيل لشقيقتها ميلان، كما وأضافت أن ابنتها الكبرى تحب المغنية العالمية بيلي ايليش وتعلق صُورها على كافة جدران منزلها.

المعاشرة قبل الزواج والإنجاب!

وأكدت بشارة أنها مع المعاشرة قبل الزواج بشرط أن تكون بين مرحلتي الخطوبة والزواج، كما أنها أطلقت تصريحًا مفاده أنها مع الإنجاب من دون زواج.

بالرجوع للمساكنة فقد أكدت أنها عاشت هذه الفترة لمدة سنة كاملة مع وائل كفوري.

هل هناك صداقة بعد الزواج؟

وأكدت أنجيلا أنها مع أن تكون العلاقة طيبة بين الطرفين بعد الانفصال لمصلحة الأولاد حتى تستمر الحياة، وتحدثت عن أنها كانت قد أُصيبت بالإكتئاب بعد الطلاق إلا أنها تمكنت من تجاوز الموضوع بالحب المحيط بها من أولادها وعائلتها وحتى الجيران.

يذكر أن طلاق وائل وقع بعد حوالي الـ 8 سنوات من الزواج وسط ضجة إعلامية كبيرة عبر الصفحات الفنية والمواقع الإخبارية ضمن تصريحات بالعنف المنزلي وتأخير النفقة وغيرها من الأمور.



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