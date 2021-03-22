هند صبري تكشف تفاصيل صادمة عن قضية اغتصاب سعد لمجرد!

حلت الممثلة التونسية هند صبري ضيفة عبر البرنامج الحواري "يوم ليك" من تقديم الإعلامية سمر يسري.

أهم مواضيع الحلقة كان رأي هند الجريء حول موضوع الاغتصاب والقضايا التي يواجهها الفنان المغربي سعد لمجرد بعد عدة اتهامات باغتصاب عدة فتيات، وجاء وقتها في تعليق هند على الموضوع "كنت من الناس الذين استبعدوا اتهاموا بالأول، لكن التكرار قتل الشك..هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجماً أو قدوة لأحد".

وكشفت هند أن تصريحها وقت الحادثة لاقى الكثير من الانتقادات والهجوم وحتى أن الأمر وصل للتهديد بقتل ابنتيها ودعاوى أن يتم اغتصابهما، وحول من هاجموها أكدت أنها تجنبت الرد عليهم لأن رأيها كان قانونياً، وأضافت الممثلة التونسية أن الصوت الوحيد يدفع الثمن لوحده.

وتابعت هند أنه من الممكن أن يكون رأيها غير صحيح ولو ثبتت براءته ستعتذر رسمياً منه لأنه لا يوجد مشكلة شخصية بينها وبينه كما أنها لا تعرفه على المستوى الشخصي.

وتطرق الحديث إلى الأدوار الجريئة التي أدتها خلال مسيرتها الفنية وعلقت عليها بأنها كانت ما تزال جديدة في الوسط والنظرة للفن تختلف في تونس عنها في مصر حيث كسبت شهرتها، كما وأضافت أنها سئمت من هذه الأسئلة المتعلقة بأدوارها القديمة وجرأتها.

لا أخجل من الذهاب لطبيب نفسي!

علقت هند على تصريحها حول زيارتها لطبيب نفسي أنه أمر غير مُخجل والمفروض أن يكون أمر طبيعي كما أنها مثل أي طبيب أخر عضوي نلجأ له عند الشعور بألم في مكان ما.

أما حول أكبر مخاوفها فأكدت أنها أصبحت الآن أقل من قبل إلا أنها لا تزال تخاف من الإنقلاب الزمني لحالة الشخص وتغير الحياة من وإلى سواء في النجاح أو الحياة الشخصية.

أما فيما يتعلق بالموسم الرمضاني أكدت هند أنها ستتواجد في مسلسل سيحمل عنوان "هجمة مرتدة" المأخوذ من ملف المخابرات المصرية، والعمل سيكون جديد من نوعه وليس تاريخياً وله علاقة عن قٌرب بـ الربيع العربي، أما من يشاركها في البطولة فهو الممثل المصري أحمد عز كثاني إجتماع بعد 20 سنة تقريباً من أول دور لهما الذي حمل إسم "مذكرات مراهقة".

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