أنس طيارة يتألق في الزند.. والجمهور: يطلق عليها "باشا رمضان"

لفت النجم السوري الشاب "أنس طيّارة" الأنظار وتصدر حديث الجمهور والسوشال ميديا، بسبب أدائه المبهر لشخصية الباشا نورس والتي يقدّمها ضمن أحداث مسلسل "الزند - ذئب العاصي".

أنس طيارة يبهر الجمهور في مسلسل "الزند"

أشاد الجمهور العربي بالشخصية التي يقدّمها النجم السوري "أنس طيّارة" حيث يجسّد دور الباشا نورس، وأتقن طيارة شخصية الشاب الديكتاتوري المتعجرف بشكل لافت.

ويجسّد أنس طيّارة شخصية الباشا نورس الاقطاعي الثري والذي يتعامل مع الفلاحين بظلم وفوقية، هذا إلى جانب علاقاته المتعددة.

وأطلق الجمهور على الفنان الشاب لقب "باشا رمضان" مؤكدين أنه كان على قدر المسؤولية في دوره ووقوفه أمام كبار النجوم من بينهم تيم حسن.

ووصف الجمهور ان العمل أنصف طيارة الذي يتمتع بقدرات هائلة، حيث يستحق أن يكون من نجوم الصف الأول.

يُشار إلى أن طيارة قدم خلال مسيرته عدد من الأدوار المميزة أبرزها دوره في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم.

قصة مسلسل "الزند- االعاصي"

تدور قصة المسلسل حول عاصي الزند ويجسد دوره الفنان تيم حسن، الذي يفر هاربًا بعد قيامه بالاعتداء على قاتل أبوه، ويعود عاصي بعد غياب 17 عامًا، من أجل استعادة والده التي سلبها الباشا منه.

وبعد أن يبدأ عاصي بالمطالبة بحقه من ابن الباشا نورس، الذي يورطه بقضية قتل رئيس العسكر، ليفر عاصي ويبدأ رحلة جديدة بالانتقام.