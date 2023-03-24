مسلسل "خريف عمر".. حلقة أولى مليئة بالغموض وجريمة قتل تثير اهتمام الجمهور

استطاع المسلسل السوري "خريف العمر" حجز موقعه في السباق الرمضاني الحالي في الساعات الأخيرة، حيث تقرر عرضه على قناة أبوظبي.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل خريف عمر عدد من الأحداث الغامضة، وجاءت الحلقة تعريفية للشخصيات الرئيسية في العمل.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل خريف عمر

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "خريف عمر" بمشهد عن جريمة قتل دون الكشف عن ملامحها، أو أطرافها، والتي أثارت فضول الجمهور.

ويجسّد النجم السوري "سلوم حداد"في المسلسل شخصية محامي متقاعد، يعيش بمفرده، ولديه ابنه تعيش في الخارج مع زوجها وحفيده "حليم".

يتلقى المحامي عمر اتصال يخبره بأن صديق قديم له قد توفي، ليذهب ويلتقي صديق آخر له، ويسترجعان سويًا بعض الذكريات.

ويكشف عمر انه عاش حياتها وهو في قلق بسبب "الخوف"، وتفاعل الجمهور مع الحوار الذي جمع حداد مع صديقه عن الموت والحياة.

ومع مرور الأحداث يتلقى عمر اتصال من ابنته تشكي زوجها مع حرصها على اخفاء بعض التفاصيل.

وفي نهاية الحلقة يتوجه عمر إلى منزل مهجورويدخل مكتب قديم ليجلس أمام عدد من الملفات، معلنًا عن بدء احداث مليئة بالغموض والإثارة، لا سيما مع الابتسامة التي رسمت على وجهه في المشهد الأخير.

ولفت الفنان عبدالمنعم عمايري الذي يجسد شخصية رائد في العمل، الجمهور بسبب الدور الذي يجسده، وهو شاب غير مسؤول يعيش حياته بشكل بدون التزام.

والجدير بالذكر ان خريف عمر تمكن من حجز مكانه قبل بدء الموسم بساعات.