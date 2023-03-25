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مسلسل "دفعة لندن" يتعرض للهجوم بسبب مشهد جريء وإسائته للمرأة العراقية

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 25 آذار / مارس 2023 - 07:04
دفعة لندن
دفعة لندن

شنّ الجمهور العربي والجمهور الخليجي خاصة هجوم كبير على صنّاع المسلسل الخليجي "دفعة لندن" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من مرور حلقتين فقط.

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مشهد جريء في دفعة لندن يثير استياء الجمهور

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أثارت الحلقات الأولى من المسلسل الخليجي "دفعة لندن" جدلًا كبيرًا بين الجمهور عند عرضها وذلك بسبب احتوائها على مشهد وحوار جريء غير متعارف به بين الجمهور الخليجي.

وخلال الحلقة دار حوار بين نجمات العمل بعد سرقة خاتم إحداهم واتهامهن فتاة في السكن معهن بالسرقة، فقالت إحداهن: "إذا مو بستيانها أطلع ما أفهم اشي".

وانقسم الجمهور ما بين معارض لهذه الكلمة واعتبارها تجاوزت الخطوط الحمراء وما بين من اعتبرها كلمة طبيعية لان الكلمة هي وصف لقطعة ملابس ولا يوجد فيها أي اساءة.

في المقابل أثار ظهور شخصية الاميرة ديانا واختبائها في إحدى الشقق للسكان العرب سخرية الجمهور  حيث اعتبر الجمهور بان الكاتبة لجإت إلى الاستسهال على حساب المنطق والاحترافية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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دفعة لندن يسيىء للمرأة العراقية

اتهم الجمهور مسلسل "دفعة لندن" بالاساءة للمرأة العراقية بسبب وجود شخصية فتاة عراقية تعمل خادمة للطالبات الخليجيات.

وفي احد المشاهد وعندما لجأت إحدى الطالبات لاحد  الرجال العرب في الشارع من أجل مساعدتها بعد تعرضها للسرقة وعند اخبارها بانها من الكويت رد الشخص الذي يتضح أنه عراقي بطريقة قاسية ورفض المساعدة ثم بصق عليها.

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ورأى الجمهور ان هذه المشاهد تحمل اساءة للشعب العراقي والمرأة العراقية بشكل خاص، مطلقين حملة للمطالبة بمحاسبة الكاتبة هبة مشاري حمادة

 

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