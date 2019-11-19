أنغام بنظارة سوداء في آخر حفلاتها و زوجها يكشف السبب

أثارت المطربة المصرية، أنغام، تساؤلات معجبيها، بعد ظهورها النادر وهي مرتدية نظارة سوداء، خلال أحدث حفلاتها الغنائية في الكويت.

وشاركت الفنانة الشهيرة، صورا لها من كواليس الحفل الذي أحيته الخميس، وهي مرتدية النظارة السوداء، وتكهن بعض معجبيها أنها ليست بخير.

لكن زوج أنغام، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أوضح في تصريحات صحفية، أنها لا تعاني من أي شيء وهي بصحة جيدة، حسب موقع دنيا الوطن.

وفسر زوج أنغام ارتدائها للنظارة السوداء بسبب الإضاءة التي يتم تجهيزها، أو لكي تتحرك بحرية دون أن يتجمع حولها المعجبين.

يشار إلى أن أنغام تعرضت لطارئ صحي، خلال حفلها الغنائي في منطقة الجوف بالسعودية، بشهر أكتوبر/تشرين الأول، إذ سقطت على الأرض فاقدة الوعي.









