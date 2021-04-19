أنغام تتجاهل أصالة نصري بعد محاولة الصُلح العلني..تسجيل صوتي يكشف الكثير!

ضجت الصفحات الفنية منذ عدة أسابيع بخبر صُلح الفنانة المصرية أنغام والنجمة السورية أصالة بعد أن بادرت الأخيرة للصلح بمشاركة صُورة لها ووجهت رسالة اعتذار جاء فيها:

"مدون مُقدّمات بدّي قدّم إعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض ..كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه"

وجاء الرد من أنغام وقتها بـ "كلنا بنغلط يا أصاله ويحسب لك ان عندك شجاعة الإعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير اني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف"..

الجديد في الموضوع أن أصالة كانت قد أطلت بلقاء حصري لصالح إحدى المحطات الإذاعية وكشفت أنها تحاول التواصل مع أنغام منذ صباح اليوم وارسلت لها عدة مسجات إلا أنها لا تجيب عليها، ووجهت لها رسالة بأن ترد عليها إلا سوف تأتي لمنزلها مباشرةً.

بالعودة لأصل الخلاف فقد كان بسبب زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والذي لديه زوجة أولى وأولاد منها، إذ أن قرر أنغام المفاجئ بالزواج من رجل متزوج صدم أصالة لأن الزوجة الأولى هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان مما دفع الفنانة السورية لإتخاذ موقف من أجل خاطر زوجها على حساب صديقة عمرها.

محاولات الصلح كانت قائمة قبل أن تتطلق أنغام من الموزع الموسيقي الذي عاد لزوجته الأولى وأولاده وبعد أن تطلقت أصالة من طارق العريان إلا أن الفنانة المصرية كانت قد أخذت قرار نهائي بعدم مسامحة أصالة وأكدت أن الموضوع لا رجعة فيه بتاتاً خاصةً أن محاولات الصلح جاءت تحديداً بعد طلاق أصالة مما جعلها تعتبر الأمر محاولة إنتقام لا أكثر ولا أقل.

للمزيد من قسم الترفيه:

سوزان نجم الدين ومحمد منير جمعهما عقد زواج بالرغم من أنها متزوجة..ما القصة؟

نسل الأغراب ومقطع مُسرب من الحلقة الأخيرة يُظهر وفاة هذه الشخصية..فيديو!

سوزان نجم الدين "أنا محجبة داخلياً"...وصُور المايوهات والرقص الجريء إلى الواجهة مجدداً!