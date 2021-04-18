دينا الشربيني تكشف سر عن عمرو دياب من خلال برنامج رامز عقله طار!

حلت الممثلة المصرية "دينا الشربيني" ضيفة على برنامج المقالب "رامز عقله طار" والذي هو من تقديم رامز جلال.

الحلقة بدأت كالمعتاد ما بين المقالب المتنوعة والتي ربما كان أصعبها مقلب الكرات المطاطية التي وجهها نحو المنطقة السفلية من جسدها مما سبب لها آلم دفعها لترك اللعبة والتوجه نحو الفقرة الأخرى. خلال الحديث وجه الممثل حسن العسيري سؤالاً لـ دينا حول ما إذا كان لديها حيوانات أليفة في المنزل لترد بـ"عندي كلبة وكان في ذكر كمان اسمو Taxi بس مبقاش بالبيت"!

تصريح دينا أكد أن الكلب الآخر مع طليقها عمرو دياب والذي كان قد أبقاه معه بعد طلاقه من الشربيني الذي يجمعه بها عقد عُرفي.

بالعودة لمقلب رامز فقد تابعت الشربيني نحو المقلب الأخير حيث بدأن بالصراخ وسط مضايقات من رامز الذي كان بجانبها ومتنكر بزي رجل هندي. وكانت اللقطة الأخيرة هي الأكثر انتشاراً عبر السوشال ميديا بعد أن تم إلقاء دينا من مسافة عالية نحو البركة المائية، وأثناء خروجها منها اكتشفت أن الأمر خدعة ن رامز وانهالت عليه بالضرب قبل حتى أن يكشف عن وجهه أمامها.

الجمهور بدوره تداول عدة تغريدات عن الحلقة من بينها :

"رامز مش قادر يقول اسم عمرو دياب في حلقة دينا الشربينى وطبعا اكيد دي تعليمات تركي آل الشيخ"...وغرد آخر "مش قادره اوقف ضحك من رامز جلال الراجل ده مش طبيعي"..وجاء في تغريدة أخرى "رامز جلال عامل برنامج تنمر مش مقالب المشكله ان شكله هو المفروض هما ال يتنمروا عليه"..

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