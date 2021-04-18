نسل الأغراب وقُبلة جريئة بين مي عمر وأحمد مالك!

يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني المسلسل المصري "نسل الأغراب" والذي يحقق نجاح ساحق عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

قصة العمل تدور في إطار درامي اجتماعي من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهامه بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد صديقه قد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه فيقرر الانتقام منه.

ضمن التفاعل الكبير تم تداول مقطع من إحدى الحلقات جمع الممثلة المصرية مي عمر التي تؤدي دور والدة الممثل أحمد مالك وأحمد داش وفي نفس الوقت زوجة الممثل أمير كرارة. المشهد الذي أثار السخرية أظهر أحمد مالك وهو يقبل مي عمر بطريقة وُصفت بـ "الأوفر والمستفزة والجريئة"، وشن المقطع هجوماً كبيراً على المخرج محمد سامي الذي قبل بهذه المهزلة بحسب تعليقاتهم.

الأمر لم يتوقف هنا، السخرية أيضاً طالت مالك وداش لأن شكلهما غير مناسب لتأدية دور شباب الصعيد وفي كل حلقة تُعرض يتم تداول صُور ساخرة لهما ضمن تعليقات مُختلفة منها "يا جماعة هو احمد داش و احمد مالك ممثلين"..وتابع آخر "اظن اختيار احمد مالك وأحمد داش اسوء اختيار وكاننا بنتفرج ع اتنين شباب هواه اول مرة يظهروا ف التليفزيون لاسلوبهم وعدم تمكنهم من الشخصيات"...وجاء في تعليق آخر "الحسنة الوحيدة اللي فيه أحمد مالك وأحمد داش، كل ما بيتكلموا بتفشخ ضحك يا دين أمي".

يذكر أنه في نفس العمل تشارك شقيقة المخرج محمد سامي والتي تدعى ريم سامي وأشارت الأحداث إلى أن الشقيقان مالك وباش على الأغلب سيقعان في حبها خلال أحداث المسلسل مما سيؤدي إلى الخلاف بينهما والذي ستتصاعد أحداثه إلى نهاية غير معلومة لحد الآن.

أحمد داش وأحمد مالك هيحبوا ريم سامي وهيتخانقوا عليها هما كمان، ما خلاص يا استاذ محمد سامي ده أنت أختك ومراتك جامدين وحلوين جداً pic.twitter.com/vYcisnslvF — ســــامــح‏💭 (@SamehOfficiall) April 18, 2021

من نفس العمل تم تداول فيديو لحوار ألقاه أمير كرارة جاء فيه الكلمات "كُتّع كُسّح كُسّل" وحقق الفيديو إنتشار كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي خاصةً انستقرام الذي حقق أكثر من 1.3 مليون مشاهدة.

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