أنغام تتعرض للإغماء خلال احياء حفلها في السعودية

تعرضت المطربة المصرية أنغام للإغماء خلال إحيائها حفلا غنائيا في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية.

ووفقا لمجلة (زهرة الخليج)، تعرضت أنغام لطارئ صحي، وسقطت على الأرض فاقدة الوعي.

هذا و كان قد تمكن أحد المعجبين من الصعود للمسرح عندما كانت أنغام تغني، ووضع على عنقها باقة ورد، متسببا في إثارة خوفها لتفقد وعيها.

وعلقت أنغام على الحادثة بقولها: (بالفعل هناك من أهداني باقة ورد، وهي دليل على المحبة. أنا بخير، والحفل كان رائعا لكن درجة حرارة الجو كانت عالية، لأصاب بهبوط).

وأحيت المطربة المصرية حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89 برفقة المطربين محمد عبدو وتركي عبد الله.