أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابنها الذي كبر و أصبح شابا

هنات المطربة أنغام ابنها عمر بمناسبة عيد ميلاده الذي وافق الإثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول.

ونشرت أنغام، مجموعة من الصور تجمعهما معًا عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، وعلقت عليها: (عقبال 100 سنة يا عمري يا حبيب أمك).

و فنيا، طرحت الفنانة أنغام مؤخرًا، أحدث أغانيها الجديدة (ونفضل نرقص) عبر قناتها الرسمية على قناة (يوتيوب).

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام، والكليب من إخراج عادل جمال.

وأعلنت أنغام، مؤخراً في أحدى البرامج الإذاعية، عن عمل قريباً سيجمعها بالمطرب تامرعاشور، وقالت:( تامر أعتبره مطربا وملحنا مميزا).

