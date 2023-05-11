أنغام تخطف الأنظار بإطلالة مميزة و أنيقة: (نسينا نعيش!)

البوابة-نشرت المطربة أنغام صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (أنستغرام)، وعلقت كاتبة: (نسينا نعيش).

وظهرت أنغام بإطلالة ناعمة نالت إعجاب المتابعين، حيث ظهرت مرتدية معطف مصنوع من القطن الإيطالي يحمل توقيع المصمم الأردني Nafsika Skourti ويبلغ سعره 1053 دولار.

أنغام التي شاركت مؤخرا في حفل ليلة روائع الموجي التي أقيمت في السعودية، من المقرر أن تحيي الفنانة حفلاً غنائياً في الكويت اليوم الخميس 11 مايو/أيار الجاري، كانت الفنانة قد روجت له عبر حسابها الخاص بـ(إنستغرام) من خلال نشر مقطع فيديو لإحدى حفلاتها معلقة: (باقي أيام على لقاءنا يا أهل الكويت).