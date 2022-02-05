أنغام ترفض الصلح مع أصالة و تكشف عن السبب

من جهة أخرى، تحيي النجمة أنغام حفلاً غنائياً يوم الخميس المقبل الموافق 10 فبراير/شباط، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، على مسرح بوليفارد، ومن المقرر أن يشارك فى إحياء الحفل الفنان والملحن السعودى عبادي الجوهر، ويقدم الثنائي باقة من أشهر أغانيهما الجديدة والقديمة.

وتحيى أنغام حفلاً آخر خلال شهر فبراير/شباط الجاري، حيث تغنى للمرة الأولى على مسرح قصر عابدين يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجارى بمصاحبة أوكسترا المايسترو هانى فرحات.