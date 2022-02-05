أنغام ترفض الصلح مع أصالة و تكشف عن السبب

كشفت المطربة أنغام عن السبب الحقيقي وراء رفضها لاعتذار أصالة وإغلاقها الباب نهائياً في وجه محاولاتها، موضحة أنها لا يمكن أن تسامح أصالة لان الخلاف بيهما وهجوم النجمة السورية عليها كان متعمد، مشيرة إلى أن الأشخاص يمكن أن يسامحوا من أذاهم دون قصد أما إيذاء أصالة لها كان متعمدا.
من جهة أخرى، تحيي النجمة أنغام حفلاً غنائياً يوم الخميس المقبل الموافق 10 فبراير/شباط، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، على مسرح بوليفارد، ومن المقرر أن يشارك فى إحياء الحفل الفنان والملحن السعودى عبادي الجوهر، ويقدم الثنائي باقة من أشهر أغانيهما الجديدة والقديمة.
وتحيى أنغام حفلاً آخر خلال شهر فبراير/شباط الجاري، حيث تغنى للمرة الأولى على مسرح قصر عابدين يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجارى بمصاحبة أوكسترا المايسترو هانى فرحات.