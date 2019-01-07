أنغام ترفع قضية نفقة ضد زوجها السابق والملحن الكويتي فهد

الفنانة المصرية أنغام

رفعت الفنانة المصرية أنغام دعوى قضائية ضد زوجها السابق ووالد طفلها الملحن الكويتي فهد، ويأتي سبب هذه الدعوى بهدف زيادة نفقة ابنها عبد الرحمن الذي يقيم حاليًا معها، وبحسب ما ذكرته عدة مصادر صحفية فإن هذه ليست المرة الأولى، حيث سبق وطلب أنغام رفع قيمة النفقة مرتين.

وفي التفاصيل، من المعروف أن أنغام ليست على وفاق أبدًا مع عائلة ابنها، حيث كانت قد وقّعت في إحدى المرات على تعهد بالسماح لهم برؤية الطفل وزيارته، وذلك أثناء تواجدها في الكويت لإحياء إحدى حفلاتها الغنائية آنذاك.

يشار إلى أن الفنانة أنغام تعيش حالة من الحزن العميق في الوقت الحالي على الرغم أنه مر وقت لا بأس به، وذلك بعدما فقدت في عام 2018 شقيقتها غنوة محمد سليمان في حادث سير أليم عن عمر ناهز الـ30 عامًا، وأظهرت مشاعرها أمام الجمهور مؤخرًا في آخر حفلاتها، حيث أنها بكت على المسرح ولم تتمالك نفسها.