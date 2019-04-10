أنغام تحتفل بألبومها الجديد و تشكر زوجها الذي تحمل الكثير لأجلها

أعربت النجمة أنغام عن شكرها لجميع زملائها وأصدقائها الذين حرصوا على مشاركتها احتفالها بألبومها الأخير (حالة خاصة جدا).

وأشارت إنها فخورة بجميع الشعراء أو الملحنين والموزعين الذين تعاونت معهم فى الألبوم الأخير.

وقالت: (شكرا كل من تعاونت معهم بداية من شركة (روتانا) حتى أصغر شخص شارك بجزء صغير في نجاح الألبوم، وزوجي العزيز الموزع أحمد إبراهيم الذي تحمل الكثير خلال الفترة الأخيرة من أجلي)، حسب موقع صدى البلد.

وحرص الموزع أحمد إبراهيم على مرافقة زوجته أنغام أثناء احتفالية ألبومها الجديد حالة خاصة جدا والذي أقامته شركة (روتانا) في أحد فنادق القاهرة.

إبراهيم لم يفارق أنغام منذ وصولهما مقر الاحتفال حتى أثناء حديثها لبعض وسائل الإعلام، بعد أن شاركها العدد الأكبر من أغاني ألبومها الجديد