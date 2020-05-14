أنغام تطرح أغنية (هنعيش مع بعض) لتجاوز محنة كورونا

طرحت المطربة أنغام أغنية جديدة بعنوان (هنعيش مع بعض)، على حسابها عبر (إنستجرام)، والأغنية من ألحان هشام جمال، وتأتي ضمن حملة وزارة الصحة المصرية لتجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.

و تقول كلماتها: (أوقات بتفرق ما بينا المسافات.. وبنبعد عن بعضينا ساعات.. توحشنا قعدتنا وأجمل حكايات). ونشرت صفحة وزارة الصحة والسكان على صفحتها عبر (تويتر) الأغنية تحت هاشتاج (دايما جنب بعض).

وعلقت عليها بجزء من كلمات الأغنية: (مهما الأيام بعدتنا عن حبايبنا، هيفضلوا دايمًا في قلوبنا، وأكيد الشمس هتطلع في يوم وتقربنا تاني من بعض).