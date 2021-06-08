أنغام تطرح كليب أغنيتها الجديدة (أنا بعته كتير)

طرحت النجمة أنغام، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم (أنا بعته كتير) على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

كما تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي كبير، لأول مرة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 1 من شهر يوليو/تموز المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بمصاحبه المايسترو العالمي هاني فرحات وفتحت دار الأوبرا المصرية حجز التذاكر .

وكانت النجمة أنغام طرحت قد أحدث كليباتها الغنائية (ودوني عند أمي)، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.