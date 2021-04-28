أنغام تعتزم مقاضاة صحيفة الكترونية لهذا السبب...

قامت الفنانة أنغام بتهديد مقاضاة صحفية قالت عنها تصريحات مغلوطة ومفبركة، وذلك عبر حسابها الرسمي علي (تويتر) من خلال منشور نشرته أنغام عنها أكدت أنه لم تقم به ولم تدل أي تصريحات لهذه الصحيفة.

وكتبت أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) : ( صحيفه عمري ماسمعت عنها ولم أجري حوارا مع أحد وسأتخذ ضدهم اجراءات قانونيه فورا ).

من جهة أخرى، نشرت الفنانة المصرية انغام على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بالفنان اللبناني وائل كفوري​ والمستشار تركي آل تركي آل الشيخ ​​ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وعلقت: (جلسة عمل وفن مع الصديق والأخ العزيز بوناصر معالي المستشار تركي آل الشيخ والفنان والصديق وائل كفوري).



وتسائل المتابعون عن سبب هذا اللقاء إن كان مجرد جلسة بين أصدقاء، أم أن هناك عملاً ممكن أن

يذكر أن قالت الفنانة أنغام، خلال لقائها بإحدى الإذاعات العربية، إنها ستطرح أغنية جديدة في العيد ستكون من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع طارق مدكور.

وعن موعد طرح الألبوم قالت أنغام إنها لا تحب أن تقول موعد للألبوم وبعد ذلك تخلف به لأنها تحب دائما أن تكون مسؤولة عن كل كلمة تخرج منها، ولكنها قالت إنها ستطرحه بشكل أغنية كل فترة، والأغنية التي تنجح وتعلم مع الجمهور ستقوم بتأجيل الأغنية التي تليها لكي تأخذ الأغنية الناجحة أكبر وقت في النجاح.