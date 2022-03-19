أنغام تغني لنيللي كريم في رمضان

كشفت النجمة نيللي كريم عن مغني تتر مسلسل (فاتن أمل حربي)،وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك):(تتر مسلسل فاتن أمل حربي سيكون بصوت الرائعه أنغام#قريبا في رمضان).

بدوره صرح الكاتب مدحت العدل، أن المطربة أنغام ستقدم أغنية العمل، التي تقول كلماتها: (أنا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة).

وطرحت شركة العدل جروب الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل (فاتن أمل حربي) والمقرر عرضة في الموسم الرمضاني 2022 . وكتبوا عبر حسابهم: (انا مش هسيب حقي جايز ماخدوش بس مش هستسلم).

جدير بالذكر أن مسلسل (فاتن أمل حربي) يتناول قضية حضانة الأبناء للأم المطلقة عندما ترغب بالزواج مرة أخرى و هو من تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في البطولة كل من نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، فادية عبد الغنى، جيلان علاء.