أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

انطلق يوم أمس حفل توزيع جوائز الموريكس دور لعام 2019 في بيروت، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، وكان من ضمنهم الفنانة نيللي كريم وعابد فهد وزوجته الإعلامية زينة اليازجي، والفنانة أنغام وزوجها الموزع المصري أحمد إبراهيم وغيرهم من النجوم.

وخطفت أنغام الأنظار في الحفل، وذلك بسبب ظهورها للمرة الأولى في مناسبة رسمية برفقة زوجها الرابع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وقدمت إهداء خاص له بعد حصولها على جائزة أفضل فنانة عربية، ووجهت له الشكر قائلة: "عايزة أشكر حد غالي جدًا على قلبي، هو مش بس زوجي وحبيبي..هو اللي وقف جنبي في ألبومي الأخير وقفة كبيرة جدًا عشان الألبوم يخرج بشكل محترم".

View this post on Instagram A post shared by Rola | (@angham__world) on Apr 6, 2019 at 2:18pm PDT

وتابعت أنغام حديثها بتوجيه الشكر أيضًا لوالدتها التي دائمًا ما تدعو لها بالتوفيق في كل خطوة تقوم بها، بالإضافة إلى أنها هنأت زملائها في الوسط الفني المصري، خاصة الذين حصدوا جوائز من الموريكس دور، مثل نيللي كريم وأمير كرارة وتامر حسني.